Боксер Тищенко выразил уверенность в победе Джонсона над Петровским

Российский боксер Марк Петровский проиграет своему коллеге из США Кевину Джонсону. Уверенность в этом выразил боксер-любитель и заслуженный мастер спорта РФ Алексей Тищенко в беседе с «Известиями» в пятницу, 11 августа.

Как он отметил, бой с Джонсоном будет хорошим опытом для Петровского. Американцу же этот поединок поможет продемонстрировать свои навыки на профессиональном ринге.

«Для него (Кевина Джонсона) это дополнительный бой, чтобы лучше себя почувствовать на профи-ринге, чтобы лучше подготовиться к предстоящим чемпионским боям. Я думаю, он, скорее всего, выиграет этот бой», — сказал спортсмен.

По словам Тищенко, Петровскому нужно еще много тренироваться, чтобы составить конкуренцию.

«Марк Петровский — да, неплохой боксер, но это не уровень какого-то чемпиона мира по хорошей версии. Он, может, и был чемпионом, но в этой весовой категории конкуренция серьезная и очень сильная, и Марку Петровскому будет очень сложно с ними тягаться», — заключил он.

Накануне боксер Сергей Кузьмин заявил, что в предстоящем бою с Джонсоном победу одержит Петровский. Он считает, что поединок будет непростым. По его словам, молодость возьмет верх и российский спортсмен выиграет.

Ранее, 4 августа, Петровский рассказал о своей подготовке к поединку. Он отметил, что Джонсон не является его кумиром, но у американца в активе 20 нокаутов, к бою нужно относиться серьезно.

В свою очередь, Джонсон отметил, что тщательно готовится к поединку с российским боксером. Он поделился, что его тренер изучает технику Петровского и готовит подопечного «правильным образом».

Бой Петровского и Джонсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным поединком вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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