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«Урал» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в РПЛ

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Фото: vk.com/fc_ue
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Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга победил столичный «Спартак» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась в пятницу, 11 августа, на екатеринбургском поле Central Stadium и завершилась со счетом 3:2.

Первый гол принес «Уралу» Даниель Мишкич в конце первого тайма. Сравнял счет на 54-й минуте Тео Бонгонда из московского клуба. На 81-й минуте также забил гол «Спартак» — отличился Александр Соболев. Однако на 90-й минуте екатеринбуржцы снова сравняли счет благодаря удару Андрея Егорычева. На четвертой добавленной минуте решающий гол забил Эрик Бикфалви.

Так, набрав десять очков, «Урал» вышел на первое место в таблице РПЛ. Красно-белые остались на второй строчке с девятью баллами.

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19 августа екатеринбургский клуб на выезде встретится с «Балтикой» из Калининграда. Днем позже «Спартак» на поле соперника сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

До этого, 5 августа, московский клуб сыграл с «Рубином» из Казани. Матч третьего тура РПЛ завершился со счетом 4:1 в пользу «Спартака». В тот же день «Урал» одержал победу над «Оренбургом» из одноименного города. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Ранее, 22 июля, клуб из Екатеринбурга впервые обыграл ЦСКА в РПЛ. Матч завершился со счетом 2:1. До этого в рамках чемпионатов России «Урал» еще под названием «Уралмаш» побеждал армейцев в 1995 году.

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