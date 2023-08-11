В Иркутской области мужчина прогнал вышедшего из тайги медведя

В Иркутской области инспектор Тофаларского заказника прогнал вышедшего к кордону медведя. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях 11 августа.

На кадрах видно, как бурый медведь наведался к инспектору заказника.

«Стой! Стой там!» — крикнул мужчина хищнику.

Животное устремилось в сторону инспектора, но тот решительно сказал ему: «Ну-ка иди отсюда!»

Тогда медведь, словно понимая человеческую речь, ушел обратно в лес.

Как отмечает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», так обращаться к медведю — уже привычное для инспекторов дело.

«Хищник наведывается сюда регулярно и ведет себя по-хозяйски… Выходом в подобной ситуации может стать установка электроограждения по периметру кордона», — добавили в ведомстве.

Аналогичное происшествие произошло накануне в Мурманской области. Там турист во время прогулки смог криком прогнать приближающихся к нему медведей.