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Россиянам рассказали о действиях в случае возгорания электросамоката

Эксперт МЧС Бойко рассказал, как потушить горящий электросамокат
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эксперт по пожарной безопасности МЧС по Московской области Виталий Бойко рассказал, как потушить горящий электросамокат. Советами он поделился в пятницу, 11 августа, в интервью «Газете.Ru».

В первую очередь он подчеркнул, что в целях безопасности при зарядке самоката обязательно нужно иметь огнетушитель. Эксперт добавил, что жителям многоэтажных домов рекомендуется также иметь спасательные маски на случай, если пожар не удается потушить своими силами и людям придется эвакуироваться из здания.

По словам специалиста, первое, что необходимо сделать при возгорании в квартире электросамоката, — это отключить его от зарядки, плотно накрыть и воспользоваться углекислотным или порошковым огнетушителем.

«Самое главное, конечно же, отключить от зарядки электросамокат, чтобы подачи электроэнергии не было. Далее нужно уменьшить воздействие кислорода на аккумулятор, чем-то плотным его накрыть и тушить. Нужно воспользоваться углекислотным огнетушителем, который предназначен для начального очага возгорания», — рассказал Бойко.

Он пояснил, что огнетушитель такого типа не оставляет следов, сразу же охлаждает аккумулятор горящего транспортного средства и дает возможность быстро остановить пламя.

Специалист добавил, что, в принципе, такие устройства не запрещается тушить и порошковым огнетушителем.

Бойко отметил также, что, для того чтобы избежать возгорания электросамоката, нужно внимательно проверять контакты на проводах и состояние техники и розеток, а также производить зарядку устройства в хорошо проветриваемом помещении и не оставлять его на зарядке на ночь.

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В конце июля сообщалось, что сотрудников и посетителей торгового центра «Гагаринский» на юге Москвы эвакуировали после возгорания электросамоката. Пожар произошел в подземном паркинге. Огонь удалось ликвидировать, пострадавших в результате инцидента не было.

Ранее, в начале апреля, в Москве пенсионерка попала в больницу в результате возгорания электросамоката. Инцидент произошел в квартире жилого дома, расположенного на Пролетарском проспекте. По неизвестной причине стоявший в коридоре девайс загорелся. Площадь возгорания составила 2 кв. м, но едкий дым заполнил всю квартиру. Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно локализовали возгорание.

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