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БМП Bradley названы самой уничтожаемой западной техникой в зоне СВО

The Messenger: БМП Bradley стали самой уничтожаемой западной техникой в зоне СВО
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Американские боевые машины пехоты Bradley являются одним из наиболее часто уничтожаемых видов техники, поставленных Западом Украине, сообщил в пятницу, 11 августа, американский портал The Messenger.

До 20% техники, переброшенной Украиной на фронт в первые две недели текущего контрнаступления, было уничтожено или повреждено. При этом одним из наиболее часто уничтожаемых вооружений стала БМП Bradley производства США, пишет The Messenger.

В частности, были уничтожены по меньшей мере уже 23 Bradley, более 20 получили значительные повреждения, и еще пять были брошены на поле боя, уточняет портал.

В материале также уточняется, что всего США обязались направить Киеву 190 боевых машин. Около половины из них при этом уже было доставлено на Украину к концу июля, говорится в сообщении.

Портал назвал высокий общий уровень потерь техники Украиной результатом «сильно укрепленных оборонительных позиций русских», а также указал на то, что тактика России на поле боя стала более новаторской и эффективной.

«Особенно эффективно русские используют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» для нанесения ударов по украинской технике и танкам», — сказано в материале.

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Ранее в этот день бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что Украина несет большие потери в безуспешных попытках прорвать оборону ВС РФ. Он также упомянул, что Киев пытается справиться с потерями, отправляя на фронт всё больше людей, однако такие методы неизбежно приведут лишь к новым жертвам.

4 августа в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих с начала контрнаступления. Уточнялось, что с начала наступления украинских боевиков силы РФ также уничтожили более 4,9 тыс. единиц вооружения, включая 26 самолетов и 1831 танк.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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