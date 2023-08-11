Автомобиль загорелся на севере Москвы

На севере Москвы прямо на дороге загорелся автомобиль. Видео происшествия 11 августа опубликовали очевидцы в Сети.

На кадрах можно увидеть задымление в капоте машины, а также рядом стоящих сотрудников экстренных служб. Впоследствии очевидцы также засняли, как из машины уже полыхал огонь.

Согласно словам местных жителей, инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома № 20. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания автомобиля и подробности происшествия.

Ранее, 5 августа, в центре столицы в Хилковом переулке загорелся автомобиль Lamborghini. Машина полностью сгорела. Позже выяснилось, что она была арендована.