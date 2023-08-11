Возгорание на складе этилового спирта в Саратове локализовали

Пожар на складе этилового спирта в Саратове локализован на площади 400 кв. м. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале в пятницу, 11 августа.

«Пожар локализован на всей площади. Открытое горение ликвидировано, горючая жидкость испарилась», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что мужчину госпитализировали с ожогами в результате пожара на складе.

В 17:12 ведомство сообщило, что площадь возгорания составляет 400 кв. м, пишет «Москва 24».

В ликвидации возгорания участвуют 43 специалиста и 11 единиц техники, передает RT.