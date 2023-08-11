Здание школы в Донецке пострадало при обстреле ВСУ

При обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала крыша здания школы, сообщил 11 августа в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«При обстреле Петровского района Донецка произошло попадание в крышу здания школы № 116», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Об обстреле Донецка кассетными боеприпасами со стороны ВСУ сообщалось ранее в этот день. Так, за сутки зафиксировали 50 фактов ведения огня со стороны украинской армии. В результате погиб один человек, еще один ранен. Повреждены 22 жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

9 августа украинские боевики выпустили за полчаса 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. В результате погибло четыре человека. Среди погибших была девочка 2019 года рождения.

ВСУ ежедневно наносят удары по территориям ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.