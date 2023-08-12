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В столице стартовал новый сезон «Московского завтрака»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В столице стартовал новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак». В нем принимают участие более 500 кафе и ресторанов, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Впервые «Московский завтрак» прошел в минувшие новогодние каникулы. Тогда его поддержали 350 ресторанов. Горожанам и туристам понравилась идея, поэтому было решено повторить программу в мае — июне. Меню нынешнего, третьего сезона будет доступно желающим до 30 сентября», — отметила Сергунина.

По ее словам, посетители кафе и ресторанов могут попробовать не только блюда, которые едят на завтрак в разных странах, но и традиционные напитки, например, кофе по-вьетнамски или по-арабски, сваренный на песке.

При разработке меню учитывались различные предпочтения гостей: так, посетители могут заказать завтрак, в котором совсем нет сахара. Также есть сеты, предназначенные специально для тех, у кого мало времени на еду.

Проект «Московский завтрак» организован столичным комитетом по туризму при поддержке Сбербанка. В нем участвуют заведения, расположенные практически во всех округах столицы, в том числе в Новой Москве. Их можно найти на интерактивной карте туристического сервиса Russpass.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с культурой и досугом, здравоохранением и образованием, спортом и благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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