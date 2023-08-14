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Буквальный мир: автор «Рика и Морти» выпустил сериал по веб-комиксу

Пока доступно всего три эпизода, но рейтинги новой анимации уже бьют рекорды
Фото: Apple Studios
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Анимационный сериал «Странная планета» вышел на Apple TV. Он основан на одноименном веб-комиксе Нэйтана Пайла об инопланетянах, которые воспринимают окружающий мир слишком буквально: в их вселенной кот не «мурчит», а «вибрирует», зубная паста становится «массой для ротовых камней», герои не целуются, а «сталкиваются ртами». Экранизацию готовил создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон, хотя его почерка в сериале не видно. Всего планируется 10 эпизодов, официального релиза в России не ожидается. «Известия» посмотрели первые три доступные серии.

Планета N

Автор оригинальной идеи Нэйтан Пайл публикует веб-комикс «Странная планета» с 2019 года. Они довольно быстро приобрели популярность в интернете: в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) у страницы проекта 7 млн подписчиков. «ВКонтакте» тоже есть своя фан-база — сообщество «Странная планета/StrangePlanet», где более 300 тыс. последователей. К сообществу создали Telegram-канал с 26 тыс. человек, где даже есть соответствующий стикерпак, его установило почти 200 тыс. пользователей.

Помимо веб-комиксов Пайл выпустил две книги — «Странная планета» и «Странная планета: еще страннее». Первая, кстати, возглавила топ бестселлеров NYTimes за 2019 год и рейтинг наиболее продаваемых книг на Amazon в категории «Юмористические комиксы». На русском языке эти книги были официально выпущены издательством Like Book.

Кадр из мультсериала

Кадр из мультсериала

Фото: Apple Studios

Несмотря на рейтинги, отзывы покупателей этих книг оставляют желать лучшего: многие отметили, что ничего нового или отличного от уже доступных веб-комиксов в печатных версиях нет.

«Книга слегка разочаровала: большая часть контента уже есть в Сети. Поначалу многие шутки показались мне милыми, но к середине книги я уловил высокопарный язык, и это меня немного утомило. Хотя я нашел замечательными комиксы про кошек», — пишет один из пользователей.

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Фото: Лабиринт
Книга по веб-комиксам

Основные фишка и шарм комиксов Нэйтана Пайла — утрированная буквальность происходящего. Жители планеты цвета сахарной ваты самыми прямолинейными способами высказывают все, что думают или чувствуют. Вместо «спасибо» в этой вселенной принято говорить «испытываю признательность», алкоголь именуется «слабым ядом», а «загар» — «звездным повреждением кожи». В остальном герои — те же люди. Только голубого цвета, без расы или пола.

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— Не нужно раздувать больших млекопитающих из маленьких ползающих насекомых (раздувать из мухи слона). В масштабе сферы (планеты) мы лишь крохи, — говорит один из героев сериала в конце третьего эпизода.

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Фото: Нэйтан Пайл

Прямолинейные пришельцы

В сериале создается картинка вселенной Странной планеты и рассказываются новые истории, хотя повествование строится не вполне линейно. На русском языке посмотреть сериал на стриминговых платформах нельзя, но в Сети он доступен в озвучках HDrezka Studio и Coldfilm, а также в оригинале с русскими субтитрами. Каст актеров озвучки «Странной планеты» включает музыканта Тунде Адебимпе, актрису из сериала «Оранжевый — хит сезона» Лори Тан Чинн и комика Деми Адежуйигбе. Каждая из серий содержит в себе некий урок: в первой серии это история про расставание и дружбу, во второй — про то, что счастье может быть в мелочах и даже в хаосе, а в третьей — про смелость делать то, что хочется, не оглядываясь на обстоятельства. Во втором и третьем эпизодах фигурируют одни и те же герои, тогда как первая больше походит на «пилот». При этом каждая серия берет за основу несколько историй, объединенных одной темой с разных ракурсов.

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Хотя вышло всего три эпизода, «томатометр» на Rotten Tomatoes уже достиг 89%, хотя на IMDb у сериала рейтинг 5.9 из 10. Примечательно, что экранизацией комикса занялся Дэн Хармон, работавший над нашумевшим и не менее популярным как в России, так и за рубежом мультсериалом «Рик и Морти». Тем не менее такого почерка Хармона, какой зритель видит в межгалактических приключениях деда и внука, в «Странной планете» не чувствуется: здесь нет черного юмора, неоднозначных поворотов сюжета или объектов, отрисованных с намеренной двусмысленностью трактовки ради дополнительного комедийного пласта. Зато в мультсериале предостаточно сатиры на реальный человеческий мир.

Кадр из мультсериала

Кадр из мультсериала

Фото: Apple Studios

— День Двойной Тени — отличный день. Но неделя до него может быть беспорядочной. Существа становятся сами не свои. В эти дни советуют не принимать никаких решений, потому что ты не можешь мыслить ясно, — говорит на свидании увлекающаяся астрологией инопланетянка, недвусмысленно намекая зрителю на ретроградный Меркурий.

— Вместо того чтобы разбираться с чувствами, ты избегаешь их и возлагаешь вину на изменение положения лун. Я понимаю, — отвечает ей неудавшийся ухажер.

Можно сказать, что сериал в данном контексте — скорее социальный, чем коммерческий проект. В моменты эмоционального кризиса инопланетяне напоминают друг другу, что иметь разные точки зрения — нормально, точно так же, как бояться, быть неуверенным в себе, уставать, надеяться на что-то или совершать глупые поступки. Этот мультсериал — пример того, какой межличностная коммуникация могла бы быть, будь она основана на рациональном отношении к друг к другу и к глобальным вещам.

Кадр из мультсериала

Кадр из мультсериала

Фото: Apple Studios

Критики и поклонники

По словам обозревателя The Guardian Люси Манган, у шоу есть потенциал стать добрым социальным хитом: «В этом сериале есть сердце, он прославляет доброту и искренность таким образом, что вызывает ностальгию, а не тошноту». Тем не менее эксперт отметила, что эпизоды «полны бесполезных персонажей и повторяющихся дублей», что добавляет ложку дегтя в бочку меда.

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— Сериал «Странная планета» успешно сочетает в себе здоровый, наблюдательный юмор Пайла с любовью Хармона к интеллектуальным, мрачным комедиям, раскрывающим человеческую сущность. Опыт через эксцентричных персонажей. Для шоу, в котором на самом деле нет людей (только эти «существа», как их называют, и различные другие создания), в нем много человечности, — разделяет мнение коллеги критик NYTimes Майя Филлипс.

Кадр из мультсериала

Кадр из мультсериала

Фото: Apple Studios

Однако есть ощущение, будто скучные и достаточно очевидные персонажи с предсказуемыми проблемами и тревогами — сама по себе часть задумки сериала, который четко указывает на абсурдность человеческого существования в недомолвках и домыслах. Житейские ситуации вроде неудачного свидания, поиска домашнего питомца, тяжелого труда на грани с выгоранием, проблемы в отношениях с коллегами — все это знакомо реальным людям. Таким образом, «Странная планета» позволяет посмотреть со стороны на то, как много нервов люди тратят впустую.

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«Странная планета» — легкий и остроумный проект, что подтверждают оценки и критиков, и аудитории. Сериал затрагивает социальные вопросы, высмеивая абсурдные действия реальных людей в современном мире. Вполне возможно, что он востребован из-за того, что работает как зеркало. Обыгранные житейские ситуации — это толчок к развитию межличностных навыков и своеобразное напоминание о человечности как о понятии в кризисный отрезок времени.

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