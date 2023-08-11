За июль в Мариуполь по морю завезено более 4 тыс. т стройматериалов
Объемы грузов, поставляемых в логистический центр в Мариупольском морском торговом порту, растут, рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Только за июль 2023 года было завезено более 4 тыс. т строительных материалов, а отгружено подрядным организациям более 3 тыс. т. Это на 800 т больше, чем месяцем ранее.
«Такие объемы были достигнуты благодаря налаживанию регулярного морского сообщения для доставки грузов в порт Мариуполя», — сообщили там.
Всего за время работы логистического центра в Мариупольском порту в новые субъекты РФ было доставлено почти 14 тыс. т различных строительно-отделочных материалов.
«Это кирпич, газоблоки, сухие строительные смеси, грунтовки, наливной пол, клей и гидроизоляционные материалы, а также сантехника — всё это востребовано при восстановлении жилья и социальных объектов», — уточнили в аппарате Марата Хуснуллина.
В конце июля сообщалось, что ответственным за поставки строительных материалов и работу логистического центра Мариупольского порта определен ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России.