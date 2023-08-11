Аналитик рассказал о рисках для ФРГ в случае роста ежесуточного потребления газа

В Германии может возникнуть проблема с ежесуточным получением большего объема газа, рассказал «Известиям» 11 августа эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на группу операторов газохранилищ INES, сообщило, что в ФРГ будет наблюдаться риск возникновения серьезной нехватки газа до начала 2027 года, если только страна не создаст дополнительную топливную инфраструктуру.

Юшков напомнил, что Германия была крупным покупателем российского газа и приобретала ранее 40 млрд куб. м трубопроводного газа РФ. В настоящее время в стране не создали инфраструктуру для того, чтобы получать сжиженный природный газ (СПГ) на 40 млрд куб. м, добавил он.

«Могут они создать ее в будущем, даже раньше 2027 года? Скорее всего, да. Они сейчас строят приемные СПГ-терминалы стационарные, там мощность не на 40 млрд кубов, но около того. Они смогут это сделать. Но тут вопрос в том, что Германия очень сильно снижает объемы потребления газа. И вот здесь мы увидим два процесса. С одной стороны — продолжение снижения объемов потребления газа, прежде всего из-за деиндустриализации. С другой стороны — создание мощностей для приема газа. И в этом плане так они стабилизируют ситуацию, стабилизируют рынок», — сказал аналитик.

Эксперт обратил внимание, что сейчас в стране нет катастрофической нехватки газа, несмотря на то, что не хватает инфраструктуры. Как он объяснил, ФРГ получает энергоресурс от соседних стран, через их СПГ и приемные терминалы.

«Но тут специфика в том, что у них проблема может быть — ежесуточно получать большие объемы газа. Основные риски для Германии и для всей Европы связаны скорее с тем, что если начнется какая-нибудь морозная зима, начнется сильный дефицит газа и ежесуточные поставки в большом объеме будет сложно получить», — отметил он.

Пока же в Германии всё более-менее нормально с топливом, потому что потребление равномерно распределено по всему году, а также в связи с тем, что была очень теплая зима, страна постепенно через соседей накапливала газ в подземных хранилищах и в отопительный сезон равномерно его потребляла, добавил аналитик.

«Но основные риски связаны с возросшим ежесуточным объемом потребления. Вот их будет сложно закрыть. потому что соседи будут отказывать в дальнейшем транзите в Германию, потому что им самим нужно, будут мощности использовать для приема СПГ. А с 2026 года новых заводов начнет вводиться много в эксплуатацию: в США, в Катаре, в Австралии. Поэтому предложение на рынке газа существенно увеличится. Но к тому моменту вполне возможно, что немцы продолжат снижать объемы потребления: и домохозяйства частично снижают объемы потребления, и самое главное — промышленность», — заключил Юшков.

Ранее, 2 августа, японское издание JB Press сообщило, что Германия столкнулась с экономическим спадом из-за отказа немецких властей от российского газа. В статье указывается, что заметнее всего отказ от энергоресурса из РФ сказался на химической промышленности, так как начали падать продажи из-за высоких цен на топливо.