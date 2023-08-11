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Посол России в Молдавии Васнецов оценил последствия сокращения персонала

Посол Васнецов: сокращение персонала посольства РФ в Молдавии создает проблемы гражданам
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Фото: pasporta.org
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Сокращение персонала в российском посольстве в Молдавии осложнит культурно-гуманитарные, деловые и общественные отношения между Москвой и Кишиневом. Кроме того, решение властей Молдавии создаст для граждан республики новые проблемы. Об этом 11 августа сообщил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.

По словам Васнецова, в результате сокращения персонала российского посольства консульский прием придется адаптировать ― как для россиян, так и для граждан Республики Молдова. Посол также подчеркнул, что в результате сокращения персонала в Российском центре науки и культуры в Кишиневе остался лишь один командированный сотрудник.

«Но мы намерены и дальше продолжать работу с соотечественниками, вместе способствовать сохранению совместного военно-исторического наследия, противодействовать попыткам исказить события нашего совместного прошлого», ― приводит слова Васнецова агентство ТАСС.

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Ранее, 26 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа решение Молдавии сократить численность сотрудников посольства РФ. По ее мнению, идея руководства республики стала очередным шагом к разрушению диалога между странами. Захарова также отметила, что решение властей Молдавии ничем не обосновано.

В этот же день министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску сообщил о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Республике Молдова. Такое решение он объяснил подозрениями, возникшими у властей Молдавии, в адрес сотрудников российского посольства, якобы «причастных к дестабилизации ситуации в стране».

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