Посол России в Молдавии Васнецов оценил последствия сокращения персонала

Сокращение персонала в российском посольстве в Молдавии осложнит культурно-гуманитарные, деловые и общественные отношения между Москвой и Кишиневом. Кроме того, решение властей Молдавии создаст для граждан республики новые проблемы. Об этом 11 августа сообщил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.

По словам Васнецова, в результате сокращения персонала российского посольства консульский прием придется адаптировать ― как для россиян, так и для граждан Республики Молдова. Посол также подчеркнул, что в результате сокращения персонала в Российском центре науки и культуры в Кишиневе остался лишь один командированный сотрудник.

«Но мы намерены и дальше продолжать работу с соотечественниками, вместе способствовать сохранению совместного военно-исторического наследия, противодействовать попыткам исказить события нашего совместного прошлого», ― приводит слова Васнецова агентство ТАСС.

Ранее, 26 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа решение Молдавии сократить численность сотрудников посольства РФ. По ее мнению, идея руководства республики стала очередным шагом к разрушению диалога между странами. Захарова также отметила, что решение властей Молдавии ничем не обосновано.

В этот же день министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску сообщил о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Республике Молдова. Такое решение он объяснил подозрениями, возникшими у властей Молдавии, в адрес сотрудников российского посольства, якобы «причастных к дестабилизации ситуации в стране».