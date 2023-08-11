Число пожаров в подмосковных лесах сократилось в июле в шесть раз

В лесах Подмосковья в июле текущего года произошло шесть пожаров, что в шесть раз меньше по сравнению с июлем 2022 года. Об этом пресс-служба комитета лесного хозяйства региона сообщила в пятницу, 11 августа.

В ведомстве уточнили, что в июле прошлого года на территории лесного фонда Московской области было зафиксировано 37 пожаров.

«И дело не только в погоде, которая в прошлом году была гораздо более жаркая и сухая. Также совершенствуются методы выявления возгораний и тушения пожаров, активнее помогают в этом неравнодушные граждане Подмосковья», — цитирует агентство городских новостей «Москва» заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, который курирует комитет лесного хозяйства.

Средняя температура воздуха в июле 2022 года составила +25 градусов, а в этом году — +21 градус. Всего на территории Московской области работают 27 лесопожарных станций, при необходимости задействуются силы и средства МЧС.

Ранее в этот день «желтый» уровень погодной опасности был объявлен в Московской области в связи с риском природных пожаров.

Предупреждение действует до вечера 12 августа, пишет «Москва 24». В Подмосковье установился четвертый класс пожарной опасности.