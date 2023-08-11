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В результате перестрелки в Новороссийске скончался один человек

Гендиректора компании Пиро-Росс Сергея Чанкаева доставили в суд.

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