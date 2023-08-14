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Названы средние сроки продажи квартир на вторичном рынке в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сегодня однокомнатные квартиры на вторичном рынке в России продаются за 50–54 дня, двухкомнатные — за 58–61 день, а трехкомнатные — за 73–75 дней, выяснили аналитики «Домклик». Они изучили объявления и ипотечные сделки и выяснили, как менялись сроки продажи квартир начиная с 2022 года.

«Хотя новые значения выше, чем во втором полугодии 2022 года, ситуация на вторичном рынке сейчас значительно благоприятнее. Нормализовался приток новых лотов (предложение варьируется в диапазоне 750-800 тыс. объявлений), стабилизировался покупательский интерес к готовому жилью (число сделок на вторичном рынке не опускается ниже 70 тыс. в месяц)», — рассказали эксперты.

Изучив рынок вторичного жилья в крупных регионах, аналитики «Домклик» выяснили, что однокомнатные квартиры быстрее всего продаются в Ростовской области — за 28 дней, двухкомнатные — в Челябинской области (за 42 дня), а трехкомнатные — в Пермском крае (56 дней).

Наибольшие сроки продажи зафиксированы в Санкт-Петербурге и Москве: продажа «однушки» в среднем здесь занимает 72 и 65 дней соответственно. Для «двушек» этот параметр составляет 77 дней в Санкт-Петербурге и 68 дней в Москве. Квартиры с тремя комнатами продаются за 93 дня в Петербурге и 91 день в Москве.

По словам экспертов, в регионах с непродолжительным периодом продажи квартир, как правило, ниже доступность первичного жилья: стоимость квадратного метра в новостройке существенно превышает цены за квадрат в готовом жилье.

Во время исследования эксперты проанализировали динамику среднего срока экспозиции квартир (это период с момента публикации объявления о продаже объекта на портале «Домклик» до совершения ипотечной сделки в «Сбере») с января 2022 года по июль 2023 года, а также общее время продажи квартир в регионах, где есть города-миллионники, летом текущего года. Данные по квартирам с четырьмя и более комнатами не учитывались, поскольку их количество не превышает 5% от общего числа купленных квартир на вторичном рынке.

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