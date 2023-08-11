Мужчина пострадал в результате пожара на складе со спиртом в Саратове
Мужчина госпитализирован с ожогами в результате пожара на складе с этиловым спиртом в Саратове. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
В 17:12 ведомство сообщило, что площадь возгорания, предварительно, составляет 400 кв. м.
В ликвидации возгорания участвуют 43 специалиста и 11 единиц техники, уточнили в МЧС.
Другая информация уточняется
Накануне сообщалось, что в промзоне в подмосковном Одинцово произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м. Уточнялось, что пожар был локализован в 23:53.