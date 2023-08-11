Украинский лидер Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность Киева, в результате чего столица Украины может оказаться под серьезным ударом. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

В беседе с журналистом Эндрю Наполитано 9 августа, опубликованной в YouTube-канале Judging Freedom, Макгрегор отметил, что в Киеве может произойти эвакуация из-за неспособности Зеленского защитить город в случае ракетных ударов и атак дронов.

«Киев могут эвакуировать, они не в состоянии противостоять ракетам и дронам», — сказал отставной полковник.

Он добавил, что Украине не стоит даже в такой ситуации «рассчитывать на помощь НАТО». Макгрегор указал на то, что страна и так уже получила огромное количество ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО) и израсходовала их. При этом, по его словам, союзники не успевают восполнять вооружение в короткие сроки.

К тому, как заявил экс-советник, нужных систем защиты от ракет и беспилотников нет даже у самих стран Европы.

10 августа бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил смещение Зеленского с поста президента из-за неудач на фронте. По его словам, чем больше жертв среди украинской армии, тем больше отчаяния у военных. Риттер отметил, что украинский политик находится в ужасном положении.

При этом, по мнению Риттера, конфликт не закончится на условиях Зеленского. Окончания конфликта необходимо добиваться с помощью переговоров, которые учитывают интересы России, отметил он.

До этого, 8 августа, телеканал CNN отметил, что Украина не смогла даже дойти до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления. Конгрессмен Майк Куигли признался телеканалу, что США получают неутешительные отчеты об украинском контрнаступлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.