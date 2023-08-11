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Синоптик пообещала прохладные ночи в Москве на следующей неделе

Синоптик Позднякова рассказала, что на следующей неделе ночи в Москве будут более прохладные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В начале следующей недели в Москве будет расти атмосферное давление, а власть над погодой перейдет от западного циклона к антициклону. Ожидается, что ночи станут более прохладными. Об этом метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила в пятницу, 11 августа.

«А вот дневная температура будет радовать. Мы ждем, что во вторник и среду в Москве будет в пределах 25–28 градусов», — отметила специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

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Ранее в этот день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что в Москве в выходные 12–13 августа ожидается теплая, но не солнечная погода.

По словам синоптика, 12 августа в столице будет пасмурно, а скорость ветра с утра составит 3,8 м/с, вечером — 2,3 м/с. На следующий день ожидается облачная погода.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в интервью НСН, что вслед за тропической жарой в Москву в выходные придут дожди, которым будет предшествовать «африканская ночь».

8 августа Вильфанд рассказал, что жители Москвы могли последние несколько дней наблюдать «египетские ночи» — жаркие, душные, почти безветренные. Их обусловили в столичном регионе воздушные массы из Египта. В конце недели возможно их возвращение.

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