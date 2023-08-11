Прокуратура рекомендовала москвичам не вестись на провокации и проверять информацию

Прокуратура Москвы призвала граждан не поддаваться на провокации и проверять информацию от СМИ и интернет-ресурсов о событиях в столице. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в пятницу, 11 августа, на своем сайте.

В соцсетях и публичных каналах выявляются недостоверная информация и субъективный авторский контент, основанные не на проверенных данных о причинах и условиях происходящего в Москве, рассказали в ведомстве

«Зачастую такие сообщения распространяют граждане, не убедившись в их правдивости. При прокурорских проверках в целом ряде случаев выясняется умышленная недостоверность таких информационных вбросов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что распространение подобных фейков ведется с целью дестабилизировать обстановку в городе, манипулировать общественным мнением и негативного воздействовать на граждан.

Кроме того, прокуратура попросила москвичей не публиковать непроверенную информацию и визуальные материалы, вызывающую неоднозначное восприятие у общества.

«Просим средства массовой информации, интернет-ресурсы и граждан быть бдительными при публичном распространении каких-либо сведений, а также руководствоваться официальными источниками либо обращаться за получением комментариев в соответствующие ведомства», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день очевидцы сообщили о взрыве на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной. Так, на кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», можно заметить крупное облако дыма над зданиями.

Позже мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный аппарат над набережной. Градоначальник также указал, что в результате инцидента пострадавших и серьезных разрушений нет.

В Министерстве обороны России заявили, что в городе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы, рассказали в ведомстве.