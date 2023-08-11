Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи

В Сочи произошло ДТП с участием экскурсионного внедорожника, в результате которого пострадали девять человек, включая ребенка и беременную женщину. Об этом сообщает в пятницу, 11 августа, пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«11 августа 2023 года в районе села Солохаул пгт. Дагомыс около 16:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя внедорожника, в результате которого пострадало девять человек, в том числе малолетний и беременная женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, угрозы их жизни нет. По предварительной информации, оказание экскурсионных услуг проводилось в автомобиле, не оборудованном для безопасной перевозки граждан.

Правоохранительными органами, в том числе прокуратурой Лазаревского района Сочи, организованы проверки по факту произошедшего.

В этот же день два человека получили травмы при столкновении автомобилей в Добринском районе Липецкой области. Пострадавшие госпитализированы. Авария произошла на дороге из поселка Добринка в село Верхняя Матренка. 55-летний водитель машины «ВАЗ» на перекрестке допустил столкновение с другим «ВАЗом».