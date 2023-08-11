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Телефонная мошенница рассказала о своей работе в украинском call-центре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Телефонные мошенники из украинских call-центров в день делают по 400–500 звонков, из которых нередко успешным бывает только один. Рассказ Кристины (имя изменено), работавшей в таком call-центре в Днепре, Lenta.Ru публикует в пятницу, 11 августа.

По ее словам, мошенники, работающие давно, могут в день «закрыть пять-семь трубок». На жаргоне сотрудников call-центров «закрытой трубкой» называется успешный обман человека. Так называемый офис, в котором работала девушка, в день «закрывал» до сотни трубок, а два-три раза было даже больше.

«После того как удалось развести человека, мы просто звоним следующему. Лично я или другие операторы ничего не снимали с карт. Этим занимаются «клоузеры». Их меньше в команде, и обычно они занимаются фигней — играют в телефон, дартс или в приставку», — рассказала она.

Телефонная мошенница добавила, что «клоузеры» ждут сигнал, когда можно приступать к работе. По ее словам, операторы их просто ненавидят, потому что им приходится очень много говорить, а «клоузерам» остается только довести работу до конца. В call-центрах есть ставки по зарплате, но на самом деле практически весь заработок — это проценты. При этом операторы зарабатывают копейки по сравнению с начальством, заключила она.

Ранее 11 августа в «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям», что телефонные мошенники удлинили схему обмана, введя «нулевой этап». Они присылают сообщение от якобы коллеги и убеждают потенциальную жертву, что скоро поступит звонок, который нельзя проигнорировать. Дальше по стандартному сценарию человеку набирают «правоохранители», а затем — «представители банков», которые выманивают деньги.

22 июня эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили, что обнаружили фишинговую рассылку, которую киберпреступники проводят якобы от имени HR-отделов крупных организаций.

14 мая телеканал «Звезда» сообщал, что украинские спецслужбы объявили об открытии вакансий в call-центрах, сотрудники которых занимаются телефонным мошенничеством и вымогают деньги у граждан России и стран СНГ.

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