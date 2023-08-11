В Крыму проверят оскорбившую школьников из Шебекино вожатую детского лагеря

В Крыму проверят вожатую лагеря «Мультфильм», снимавшую на видео оскорбления в адрес школьников из Шебекино Белгородской области. Об этом 11 августа сообщило региональное минобразования во «ВКонтакте».



Вожатая детского лагеря сама разместила в соцсетях видео с оскорблениями в адрес школьников.



«Минобразования РК считает необходимым пояснить, что детское оздоровительное учреждение «Мультфильм» включено в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и имеет все необходимые разрешительные документы на осуществление деятельности по отдыху и оздоровлению детей», — сказано в сообщении.



Как отмечает ведомство, девушка была принята на работу вожатой в соответствии с трудовым законодательством. Жалоб от детей и родителей не поступало.



По информации руководства лагеря, вожатую отстранили от обязанностей.



Проводится проверка по указанным фактам. Информация передана в соответствующие ведомства, заключили в министерстве.

Ранее, 2 августа, на Камчатке тренер по физкультуре связал одного из воспитанников детского лагеря «Металлист». Он объяснил, что это было сделано «ради шутки». Позднее мужчину уволили. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).