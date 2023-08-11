СМИ сообщили о возможной подаче иска энергоконцерном EnBW против РФ

Германский энергоконцерн EnBW может подать иск против РФ, для того чтобы возместить свои убытки из-за прекращения поставок газа его дочерней компании Verbundnetz Gas Agbo (VNG). Об этом сообщает Handelsblatt в пятницу, 11 августа.

Финансовый директор EnBW Томас Кустерер заявил, что энергоконцерн изучает все возможные юридические средства, которые могут помочь в этом вопросе, пишет газета. Отмечается, что этим занимается VNG, которую затронуло прекращение поставок.

В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия обеспечила себе независимость от поставок российских газа, нефти и угля. По его словам, этого удалось достичь благодаря росту объемов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты, строительству новых портов на северном побережье Германии, а также использованию угольных и атомных электростанций.

Сокращение поставок российского газа в страны Европы, в том числе ФРГ, также произошло из-за подрыва в сентябре 2022 года «Северных потоков», по которым осуществлялся транзит природного ресурса. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции. Так Европа может использовать газ России через республику, отмечал турецкий лидер президент Реджеп Тайип Эрдоган. В мае этого года он еще раз подчеркнул, что Турция и РФ намерены создать хаб.

Несмотря на невозможность российской стороны осуществить транзит ресурса по разрушенным «Северным потокам», осенью прошлого года Uniper инициировала разбирательство против компании «Газпром экспорт», чтобы получить компенсацию убытков от прекращения поставок из РФ. Российская компания, в свою очередь, ответила, что не признает нарушения контрактов и считает эти обвинения незаконными. После этого иск также подал концерн RWE для возмещения ущерба в связи с перебоями поставок газа. Суд еще не вынес решений.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В результате Германия и другие европейские государства столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество.