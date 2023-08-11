«Роснефть» запустила информационно-сервисную платформу для автотуристов

«Роснефть» запустила информационно-сервисную платформу для автопутешественников «Горизонты России: Поехали с нами!». Она представляет из себя агрегатор туристических маршрутов, построенный по модульному принципу, рассказали в пресс-службе нефтяной компании.

Первый модуль, который уже доступен на сайте проекта, посвящен достопримечательностям трассы М10 «Россия» — автодороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. В настоящее время разрабатываются другие направления, а также ведется работа по интеграции объектов туристических маршрутов регионов-партнеров.

«Проект будет способствовать удовлетворению спроса на внутренний туризм и позволит автолюбителям, предпочитающим путешествовать на машине, выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС компании», — отметили в «Роснефти».

При этом пользователь платформы сможет самостоятельно менять остановки во время поездки.

Предлагаемые компанией маршруты проходят независимый технический аудит Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга — экспертов в области создания условий для комфортных и безопасных путешествий на автомобиле и мотоцикле по России.

Розничная сеть «Роснефти» является крупнейшей в России по географическому покрытию и количеству станций (в общей сложности компания управляет около 3 тыс. АЗС). На заправках работают магазины, кафе, аптеки и автоматические приемные пункты химчистки. Также на АЗС в ряде регионов появились фудтраки.