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«Известия» показали кадры работы спецназа ОМОН «Ахмат-1» в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спецподразделение ОМОН «Ахмат-1» продолжает бороться с украинскими боевиками в зоне спецоперации по защите Донбасса. «Известия» в пятницу, 11 августа, публикуют эксклюзивные кадры работы спецназовцев, снятые самими бойцами.

В качестве огневой позиции бойцы ОМОНа выбрали некогда жилой дом. Огонь по противнику они ведут из заброшенных квартир и окон подъездов, там же укрываются от ответного огня.

«Ахмат сила! Гудермес держит тыловую оборону, не пропускает танки», — сказал один из спецназовцев.

Об отправке спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» в зону проведения спецоперации глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в конце апреля. Омоновцы были экипированы всем необходимым, в том числе современной техникой и вооружением, уточнил Кадыров.

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Ранее, 5 августа корреспондент Алексей Полторанин показал работу минометного добровольческого отряда «Барс-12» в районе Белогоровки Луганской Народной Республики (ЛНР). Журналист рассказал, что российские военнослужащие ведут огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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