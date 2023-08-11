В Петербурге мужчине с гранатой запретили приближаться к фурри
Суд в Петербурге запретил приближаться к представителям субкультуры фурри Даниилу Магрову, бросившему в толпу подростков в Удельном парке страйкбольную гранату. Об этом 11 августа сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
«Суд следствию отказал, избрав Даниилу Магрову запрет определенных действий по 06.10.2023», — сказано в сообщении.
Мужчине запрещается выходить из дома вечером и ночью, выезжать за город, а также посещать мероприятия, организованные с участием представителей субкультуры фурри, и общаться со свидетелями по делу.
Молодой человек 6 августа в Удельном парке бросил страйкбольную гранату в представителей субкультуры фурри. Его задержали прохожие и передали сотрудникам полиции. Кроме того, у него изъяли еще две страйкбольные гранаты.
Также от действий злоумышленника пострадал 36-летний мужчина, пытавшийся обезвредить его.
Фурри — поклонники антропоморфных животных, которые одеваются на тематические мероприятия соответствующим образом.