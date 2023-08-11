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Пол строительного магазина провалился под людьми в Иркутской области

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Фото: соцсети
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В Иркутской области в одном из строительных супермаркетов Усть-Илимска под людьми провалился пол. Об этом сообщила в пятницу, 11 августа, пресс-служба краевой прокуратуры.

В Сети также появилась запись с камер видеонаблюдения в магазине, которые запечатлели момент обвала покрытия.

На кадрах видно, как сначала начинают убегать люди, а через несколько секунд рушится пол. При этом одну из женщин придавило упавшими в момент инцидента со стеллажей коробками. Находящиеся рядом люди сразу же помогли ей выбраться.

«Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о разрушении пола в торговом зале одного из магазинов в городе Усть-Илимске», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Прокуратура проверит соблюдение градостроительного и другого законодательства в общественных местах и в сфере охраны труда.

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В конце июня в Калининграде в магазине строительных материалов «Бауцентр» обрушилась крыша. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что обрушилось 25 кв. м кровли. Была проведена эвакуация посетителей и персонала, пострадавших не было.

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