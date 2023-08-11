Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии украинца задержали по подозрению в убийстве из-за $14
Мир
Мирошник назвал цинизмом планы Киева ужесточить правила выезда несовершеннолетних
Мир
Лукашенко заявил о продолжении оздоровления детей из Донбасса в Белоруссии
Экономика
ЦБ спрогнозировал дефицит бюджета в 2024 году в 1,6 трлн рублей
Общество
Сальдо рассказал об обстреле ВСУ полей в Херсонской области фугасными снарядами
Экономика
ЦБ оценил продажи валюты из ФНБ для инвестпроектов в 600 млрд рублей в год
Происшествия
В Ленобласти алабай покусал двухлетнюю девочку
Мир
МИД РФ допустил закрытие Киево-Печерской лавры после решения о выселении монахов
Происшествия
Полицейский спас двух тонувших людей в Оренбургской области
Происшествия
Движение поездов на участке серой линии метро было остановлено
Общество
Из порта Азов в порт Мариуполя впервые доставили стройматериалы и сантехнику
Экономика
Зампред ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях
Общество
Мединский рассказал о подготовке пособия по военной истории для 5–11-х классов

Вьетнам экстрадирует обвиняемого в незаконном обороте наркотиков россиянина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вьетнам экстрадирует россиянина Даниила Колодницкого, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, для его привлечения к уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила Генпрокуратура РФ на своем сайте.

По версии следствия, осенью 2018 года Колодницкий вместе с соучастницей расфасовали наркотические вещества и спрятали их в тайник-закладку около многоквартирного дома в Москве. В ходе осмотра места происшествия запрещенное вещество было изъято сотрудниками полиции.

Поскольку мужчина скрылся от правоохранительных органов, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в июле 2020 года он объявлен в международный розыск, уточнили в ведомстве.

Уточняется, что после установления местонахождения Колодницкого на территории Вьетнама прокуратура направила стране запрос на экстрадицию.

«Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с зарубежными коллегами удалось добиться принятия положительного решения об экстрадиции обвиняемого», — резюмировали в ведомстве.

Грибной канал: в интернете распространяют всё более опасные наркотики
В полиции рассказали о незаконной торговле на маркетплейсах

Ранее, 6 июля Испания экстрадировала в Россию Ферузу Таирову, осужденную за мошенничество в особо крупном размере. Сообщалось, что Таирова вела преступную деятельность в период с 2007 по 2009 год, однако позднее скрылась за границей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023