Вьетнам экстрадирует обвиняемого в незаконном обороте наркотиков россиянина

Вьетнам экстрадирует россиянина Даниила Колодницкого, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, для его привлечения к уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила Генпрокуратура РФ на своем сайте.

По версии следствия, осенью 2018 года Колодницкий вместе с соучастницей расфасовали наркотические вещества и спрятали их в тайник-закладку около многоквартирного дома в Москве. В ходе осмотра места происшествия запрещенное вещество было изъято сотрудниками полиции.

Поскольку мужчина скрылся от правоохранительных органов, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в июле 2020 года он объявлен в международный розыск, уточнили в ведомстве.

Уточняется, что после установления местонахождения Колодницкого на территории Вьетнама прокуратура направила стране запрос на экстрадицию.

«Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с зарубежными коллегами удалось добиться принятия положительного решения об экстрадиции обвиняемого», — резюмировали в ведомстве.

Ранее, 6 июля Испания экстрадировала в Россию Ферузу Таирову, осужденную за мошенничество в особо крупном размере. Сообщалось, что Таирова вела преступную деятельность в период с 2007 по 2009 год, однако позднее скрылась за границей.