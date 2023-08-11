Жаркая погода сохранится в Татарстане десять дней

Синоптики прогнозируют жару и отсутствие осадков еще в течение десяти дней в Татарстане. В республике ожидается высокая пожарная опасность.

По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Тимура Аухадеева, существенных осадков в регионе не было с июля. При этом в лесах наблюдается активная грозовая деятельность. Температура воздуха в Татарстане превышает +30 градусов в дневные часы и не опускается ниже +16 градусов по ночам. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Среднесуточная температура воздуха на текущий момент превышает норму на 4 градуса. Такие условия будут сохраняться в ближайшие десять дней из-за обширного антициклона.

Ранее в этот день синоптики предупредили о жаре в Архангельской области. Температура воздуха в выходные составит до +30 градусов.