Мужчина погиб после падения под поезд московского метро

Мужчина, который упал на пути Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, попал под поезд и погиб. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе полиции по столице.

«Мужчина погиб», — рассказали в ведомстве «РИА Новости».

Ранее в этот день на некоторое время было остановлено движение поездов от станции «Южная» до «Нагорной» Серпуховско-Тимирязевской линии. Причиной стал человек на путях. В московской полиции позже уточнили, что инцидент произошел на «Севастопольской».