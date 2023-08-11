Новые случаи бешенства выявили в двух районах Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, заболевание диагностировано у мелкого рогатого скота в Сапожковском и Рыбновском районах. Вирус был выявлен при проведении исследования методом флуоресцирующих антител.

Для предотвращения распространения бешенства в муниципалитетах проводятся ограничительные мероприятия.

В начале августа в Амурской области больной бешенством дикий барсук укусил 13-летнего мальчика. Животное напало на территории частного подворья. В населенном пункте установлен карантин.