Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве девушки 13-летней давности

Двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве 15-летней девушки в 2010 году, задержали. Об этом 11 августа сообщил источник «Известий».

Исчезновение девушки произошло в Новосибирской области 13 лет назад. Выяснилось, что в тот день двое мужчин ездили на машине в нетрезвом виде и сбили ребенка. Вместо того чтобы оказать помощь еще живой девушке, они спрятали ее в багажник и увезли в укромное место.

На следующий день они встретились с еще одним мужчиной и рассказали о произошедшем. Втроем они решили, что им следует убить девушку и избавиться от тела. Вскоре они исполнили задуманное.

Все последующие 13 лет следователи и сотрудники МВД в Новосибирской области продолжали собирать информацию об этом деле и устанавливать обстоятельства, которые бы позволили привлечь виновных к ответственности.

В итоге 31 июля двух мужчин задержали, им было предъявлено обвинение в убийстве. Они отрицают свою вину в расправе над ребенком.

11 августа сообщалось, что Мосгорсуд передал в Коптевский районный суд уголовное дело участников коптевской ОПГ Сергея Замараева и Владимира Бажанова, которых обвиняют в бандитизме, незаконном хранении оружия и убийствах, совершенных в 1996 и 1998 годах.