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В ЦБ оценили риски перетока средств при внедрении цифрового рубля

В ЦБ указали на ограниченность перетока средств при внедрении цифрового рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Центробанке оценили риски, связанные с перетоком средств при введении в России цифрового рубля. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в пятницу, 11 августа, отметил ограниченность этого процесса, который, по его словам, не будет иметь негативных последствий для экономики РФ.

«Мы полагаем, что совокупный переток ликвидности в цифровой рубль будет довольно-таки ограниченный. И изменение структурного баланса ликвидности банковского сектора никаким образом не влияет на способность банковского сектора обеспечивать кредитование экономики, поскольку как при структурном профиците, так и при структурном дефиците ликвидности нашими операциями, нашими операционными процедурами мы будем обеспечивать поддержание уровня ставок денежно-валютных вблизи ключевой», — указал Заботкин.

Как отмечается в докладе ЦБ, опубликованном также в понедельник, внедрение в России цифрового рубля позволит снизить расходы при расчетах, что в конечном итоге поддержит конкурентоспособность российской экономики.

Среди других преимуществ нововведения называется повышение доступности финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малодоступных территориях страны, а также возможность получения доступа к цифровому кошельку через любой банк. Внедрение цифрового рубля будет также способствовать развитию платежной инфраструктуры в РФ.

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Закон о цифровом рубле был подписан в конце июля. Его главное отличие от бумажных денежных средств — в виртуальной форме. Технически цифровой рубль представляет собой уникальный цифровой код, что делает его схожим с криптовалютами. Этот код будет храниться в электронном кошельке на специальной платформе Центробанка. Однако у цифрового и бумажного рубля есть и общее. Как и банкноты, цифровые рубли будут иметь свою собственную маркировку. Это позволит отслеживать их перемещение.

Эксперт управляющей компании ООО «Бугров и партнеры» Эдуард Бугров в беседе с «Известиями» в начале августа указал на то, что введение цифрового рубля позволит контролировать и профилактировать коррупционные явления в стране. Аналитик отметил, что поскольку цифровым деньгам будет присвоен уникальный код, это позволит с легкостью отслеживать движение средств на счетах и препятствовать незаконному обогащению.

Тогда же доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала «Известиям», что с введением цифрового рубля все трансакции станут более безопасными, так как платежи будут проходить по каналам ЦБ с криптографической защитой и только после подтверждения электронной подписью. Более того, цифровой рубль позволит удешевить часть межбанковских переводов, а значит, у банков появится возможность сокращать затраты и снижать ипотечные ставки, добавила она.

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