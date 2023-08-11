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Полицейский спас двух тонувших людей в Оренбургской области

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Фото: t.me/mediamvd
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Майор полиции Андрей Людиженский, начальник Миграционного пункта отделения МВД России по Беляевскому району Оренбургской области, спал двух тонувших людей в реке Урал. Об этом 11 августа сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».

Полицейский находился на отдыхе с семьей, когда заметил тонувшего мужчину в 20 м от берега. Рядом с ним также звала на помощь женщина. Тогда Людиженский бросился в воду, передал ей наполненный воздухом баллон, а затем нырнул и вытащил на берег мужчину.

Позже стало известно, что пострадавшими оказались мать и сын, который имеет инвалидность по зрению. Семья приехала в гости к родственникам. Не зная, что в том месте реки течение было сильным, зашли в воду и оказались на глубине.

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Ранее, 2 августа, стало известно, что сотрудница полиции спасла девочку, тонувшую в водоеме на территории городского округа Коломна. Ирина Сухинова в свободное от службы время отдыхала возле водоема в деревне Негомож, она услышала, что тонет ребенок, и помогла девочке, достав ее из воды. Позже выяснилось, что пострадавшая хотела научиться плавать, однако не рассчитала глубину и начала тонуть.

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