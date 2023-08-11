Два рекорда России установили аграрии в Орловской области

В Малоархангельском районе Орловской области аграрии установили два рекорда России. Так, им удалось получить максимальную продуктивность озимой пшеницы — более 122 ц/га. Кроме того, в регионе зафиксирована самая высокая урожайность озимой пшеницы в стране — 103,7 ц/га.

InfoOrel.ru пишет, что агропромышленные хозяйства собрали озимую пшеницу высокотехнологичного сорат «Ермоловка». Это первый такой сорт российской селекции, который появился в Орловской области.

Теперь растениеводы хотят преодолеть отметку в 150 ц/га на сортах местного биотипа.

В конце июля сообщалось, что на полях Самарской области убрали 214 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Озимых удалось убрать порядка 42% от общей площади. Средняя урожайность составляет 30 ц/га.