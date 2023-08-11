Движение поездов на участке серой линии метро было остановлено
На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было остановлено движение поездов от «Южной» до «Нагорной» из-за человека на пути. Об этом 11 августа сообщает Департамент транспорта Москвы.
«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Южной» до «Нагорной» из-за человека на пути», — пишет ведомство.
В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
На данный момент движение было восстановлено и приведено в график.
Ранее, 5 августа, сообщалось, что нет движения на Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов между станциями «Спартак» и «Планерная» из-за человека на пути. Движение было восстановлено.