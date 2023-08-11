Мужчину госпитализировали после падения с третьего этажа ТЦ Петербурга

В Санкт-Петербурге в торговом комплексе мужчина упал с третьего этажа. При падении он получил серьезные травмы, его госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Как стало известно телеканалу «78», внутри ТЦ проводится ремонт межэтажных перекрытий. По предварительным данным, мужчина рухнул с третьего этажа в полуподвальное помещение. Он пролетел 15–20 м.

Личность пострадавшего сейчас устанавливается, документов при себе он не имел. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что трехлетний мальчик из Санкт-Петербурга выжил после того, как выпал из окна на четвертом этаже жилого дома. Прохожие обратили внимание на лежавшего на земле ребенка и незамедлительно вызвали медиков и полицейских. Согласно предварительной версии, мальчик выпал из окна по невнимательности матери.