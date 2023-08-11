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В Москве за один вечер пытались изнасиловать трех девочек в двух районах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вечером 10 августа в Москве попытались изнасиловать трех девочек в двух разных районах. Об этом 11 августа рассказал источник «Известий».

Первый инцидент произошел в автобусе. К двум подругам, ехавшим вечером по своим делам, подошел незнакомец и начал приставать с непристойными предложениями.

Вскоре после этого в лифт одной из многоэтажек вошла девушка с незнакомым мужчиной. Он остановил кабину и стал неадекватно вести себя.

«Он пытался изнасиловать, угрожал убийством, пытался задушить», — сообщил источник.

По всем инцидентам правоохранительные органы начали проверку. Выясняется, действовал ли в обоих случаях один и тот же мужчина.

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11 августа учителя русского языка заподозрили в изнасиловании школьницы под Челябинском. Сообщалось, что мужчина увез восьмилетнюю девочку на кладбище рядом с городом и совершил насильственные действия сексуального характера.

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