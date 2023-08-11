Синоптики предупредили жителей Мурманской области о сильном дожде
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на территории Мурманской области. В регионе ожидается сильный дождь.
Согласно прогнозам, непогода ожидается утром и днем 12 августа. Осадки пройдет в Кольском Заполярье. Температура воздуха в ночные часы составит +11…+16 градусов, днем ожидается до +21 градуса. Об этом пишет ИА «Би-порт».
Сотрудники МЧС рекомендуют местным жителям воздержаться от поездок и прогулок во время дождя. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность на дорогах.
В Архангельской области синоптики спрогнозировали жару в выходные. Температура повысится до +30 градусов.