Зампред ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Банк России допускает возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом 11 августа сообщил заместитель председателя банка Андрей Заботкин на пресс-конференции по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

«Чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году, мы приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5% в июле и допускаем ее повышение на следующих заседаниях», — сказал он во время прямого эфира.

Заботкин повторил, что среднегодовой прогноз ключевой ставки в 2023 году составляет 7,9–8,3%, а с 24 июля, по подсчетам, до конца года средняя ключевая ставка должна сохраняться в пределах 8,5–9,3% годовых.

Ранее, 21 июля, Банк России поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых из-за высого уровня прироста цен и инфляционных ожиданий.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев впоследствии объяснил «Известиям» что в, в среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам и росту доходностей облигаций. Это, по его словам, увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит курс рубля.