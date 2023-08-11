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Зампред ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях
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Зампред ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Зампред ЦБ Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России допускает возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом 11 августа сообщил заместитель председателя банка Андрей Заботкин на пресс-конференции по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

«Чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году, мы приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5% в июле и допускаем ее повышение на следующих заседаниях», — сказал он во время прямого эфира.

Заботкин повторил, что среднегодовой прогноз ключевой ставки в 2023 году составляет 7,9–8,3%, а с 24 июля, по подсчетам, до конца года средняя ключевая ставка должна сохраняться в пределах 8,5–9,3% годовых.

«Вероятно, потребуется более чем одно лишь июльское повышение ставки»
Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о направлении денежно-кредитной политики, роли ослабления рубля в росте цен и признаках перегрева экономики

Ранее, 21 июля, Банк России поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых из-за высого уровня прироста цен и инфляционных ожиданий.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев впоследствии объяснил «Известиям» что в, в среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам и росту доходностей облигаций. Это, по его словам, увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит курс рубля.

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