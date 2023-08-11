Утилизацию боеприпасов проведут на четырех полигонах в Крыму

В Крыму на четырех полигонах в пятницу, 11 августа, утилизируют болеприпасы. Подробности рассказал советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», боеприпасы будут уничтожать на площадке у села Семисотка в Ленинском районе, на полигонах у села Украинка Симферопольского района, у поселка городского типа Октябрьское Красногвардейского района и у города Старый Крым Кировского района.

Власти попросили местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.