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В Венгрии украинца задержали по подозрению в убийстве из-за $14

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полиция Будапешта задержала украинского гражданина, который подозревается в убийстве из-за 5 тыс. форинтов ($14). Об этом 11 августа сообщил портал Telex.

Тело 49-летнего мужчины было найдено в ночь на 10 августа в районе Эржебетварош. Спустя 11 часов полиция задержала подозреваемого в его убийстве. Им оказался 30-летний Ференц Б., являющийся гражданином Украины.

По данным полиции, нападавший потребовал деньги у своей жертвы, сидевшей ночью на скамейке. Не получив желаемого, он избил потерпевшего и отнял 5 тыс. форинтов. Полученные деньги он потратил на вино, которое распил со своей спутницей. Ее также задержали по подозрению в неоказании помощи.

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Ранее, 30 июля, газета Bild сообщила, что полиция Германии ежедневно по несколько раз приезжает для наведения правопорядка в общежития, предназначенные для беженцев с Украины. Отмечается, что только в Ганновере в настоящее время в приютах и квартирах размещено около 6,2 тыс. беженцев. Кроме того, еще 7 тыс. украинцев получили там частное жилье. Как сообщает издание, это создает серьезную нагрузку для социальных работников и сотрудников правопорядка.

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