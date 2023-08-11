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«Автотор» планирует приступить к испытаниям собственного электрокара
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«Автотор» планирует приступить к испытаниям собственного электрокара

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Калининградский завод «Автотор» планирует начать испытания электромобиля собственной разработки в ближайшее время. Об этом заявил основатель и главный акционер «Автотора» Владимир Щербаков.

«Мы готовим производство автомобилей малого класса двух видов ― на двигателе внутреннего сгорания, мы надеемся, что это будут газомоторное топливо: и бензин, и электро. Образцы у нас есть, мы над ними продолжаем работать. Испытания в течение недели должны начаться», ― приводит его слова ТАСС.

Известно, что автомобили собственной разработки калининградская компания будет выпускать под именем, отличным от названия «Автотор».

«Планов более амбициозных, как, например, у Волжского автомобильного завода, ― создать свой собственный автомобиль полностью на уровне класса B, С, D, F, Е, ― мы для себя пока такой возможности не видим. Думаем, что эта экономическая гонка пока просто не для нас», ― подчеркнул Щербаков, заверив, что «Автотор» не намеревается конкурировать с крупными автопроизводителями.

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Накануне, 10 августа, стало известно, что «Автотор» рассматривает возможность локализации китайских авто на мощностях петербургского завода Hyundai.

По данным источника, который знаком с ходом обсуждения инициативы, глава Минпромторга Денис Мантуров по поручению президента Владимира Путина изучает возможность освоения калининградской компанией освоения петербургской площадки по производству более чем 200 тыс. машин ежегодно.

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