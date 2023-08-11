Два человека пострадали в ДТП на трассе в Липецкой области
Два человека получили травмы при столкновении автомобилей в Добринском районе Липецкой области. Пострадавшие госпитализированы.
Авария произошла на дороге из поселка Добринка в село Верхняя Матренка. 55-летний водитель машины «ВАЗ» на перекрестке допустил столкновение с другим «ВАЗом». Об этом сообщает LipetskMedia. В больницу доставлены оба автомобилиста.
Еще одна авария зарегистрирована в Липецке. На улице Ферросплавной столкнулись машины Volkswagen и Mitsubishi. 51-летняя женщина, которая находилась за рулем второй иномарки, была доставлена в больницу.
В Воловском районе 39-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris не завершила обгон, остановилась на встречной полосе и столкнулась с грузовиком. Автомобилистка и ее 10-летняя пассажирка получили травмы, пишет GOROD48.
Всего за сутки в авариях на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек.