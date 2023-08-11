Обсуждаемый Верховной радой Украины законопроект о запрете выезда за границу несовершеннолетних свидетельствует о нехватке мобилизационного ресурса страны. На это указал бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в пятницу, 11 августа.

Обсуждаемая инициатива, как отмечают многие правозащитники на Украине, направлена на пресечение отъезда несовершеннолетних молодых людей, чтобы они не оказались за пределами страны на момент достижения призывного возраста.

«Режим стремится создать законодательные нормы, не позволяющие даже подросткам покинуть страну. Их намерены пересчитать, записать и не выпускать до мобилизации с последующей утилизацией на фронте за интересы режима», — указал Мирошник в беседе с ТАСС.

Он отметил особую циничность законопроекта, поскольку «голосовать за него будут депутаты, чьи дети уже выехали за рубеж».

«Особенно цинично это выглядит, когда вносят инициативу и будут голосовать «народные избранники», отпрыски которых давно покинули страну и вольготно себя чувствуют в «западных демократиях», — подчеркнул экс-посол.

Днем ранее бывший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине коснется сотен тысяч мужчин из-за необходимости восполнить потери в рядах украинских военных. Он заявил, что за полтора года Киев безвозвратно или из-за ранений потерял «огромное количество» мотивированных, опытных солдат.

8 августа пленный военнослужащий ВСУ Александр Хованец рассказал о принудительной мобилизации на территории Украины. В частности, его самого насильственно забрали в военкомат и в тот же день отправили в часть.

Еще в мае украинский адвокат Кристина Очкур сообщала, что украинские пограничники иногда не выпускают 17-летних юношей за границу, если они не стоят на военном учете. При этом она указала, что по закону 17-летние молодые люди имеют полное право покидать страну во время военного положения. Но на Украине был уменьшен обязательный возраст для постановки на военный учет, теперь парень должен стоять на военном учете начиная с 16 лет, добавила она.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.