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После массового отравления детей лагерь в Приамурье возобновил работу

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В Амурской области раньше времени возобновил работу лагерь «Белые горы», где более 100 детей заразились норовирусом. Администрация учреждения устранила нарушения, суд исполнение наказания прекратил, сообщает Амурская служба новостей.

Кишечной инфекцией заразились 110 детей и несколько взрослых. Это произошло в конце июня. При проверке Роспотребнадзор нашел множество нарушений санитарных норм. Так, выяснилось, что сотрудники, зараженные кишечной инфекцией, готовили пищу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Из-за широкого общественного резонанса его передали в Следственный комитет, пишет ИА PriamurMedia.

3 июля деятельность лагеря приостановили на 60 суток. Представитель лагеря попросил досрочно прекратить исполнение наказания, но ему отказали, так как нарушения к тому времени еще не были устранены.

В начале августа главврач лагеря направил в Бурейский районный суд ходатайство, в котором говорилось об окончательном устранении нарушений. Это подтвердили и в региональном Роспотребнадзоре. Суд досрочно прекратил административное приостановление деятельности детского оздоровительного лагеря.

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