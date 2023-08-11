Лукашенко заявил о продолжении оздоровления детей из Донбасса в Белоруссии
В Белоруссии продолжится оздоровление детей из Донбасса, поездки будут финансироваться из союзного бюджета республики и России. Об этом 11 августа заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе своего визита в национальный аэропорт Минск.
«Будем поддерживать детишек. И то, что западники пытаются возбудить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно», — приводит его слова Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко подчеркнул, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным о том, что поездки детей будут финансироваться из союзного бюджета Белоруссии и РФ.
В начале декабря прошлого года детям в Донбассе доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства. Решение об этом приняли лидеры двух стран. В регион поступили два автобуса, более 100 компьютеров, по десять проекторов и интерактивных досок.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.