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ЦБ спрогнозировал дефицит бюджета в 2024 году в 1,6 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Центробанке (ЦБ) РФ прогнозируют дефицит бюджета в 2024 году в 1,6 трлн рублей. Такая оценка содержится в проекте «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», опубликованном 11 августа. «Известия» ознакомились с документом.

Как отмечается, «Банк России в своих оценках исходит из реализуемой Минфином России стратегии бюджетной нормализации в 2023–2025 годах с постепенным возвратом к формированию расходов в соответствии с бюджетным правилом в 2025–2026 годах. В рамках переходного периода 2023–2024 годов ожидается сохранение структурного первичного дефицита на уровне 2,9 и 1,6 трлн рублей соответственно».

Одним из наиболее важных факторов планирования бюджетной политики на среднесрочном горизонте будут риски исчерпания ликвидной части средств Фонда национального благосостояния и устойчивости действующего бюджетного правила (корректности уровня 8–8,3 трлн рублей в 2023–2026 годах для базовых нефтегазовых доходов, НГД).

«В условиях санкционного давления на Россию и постепенного циклического снижения мировых цен на сырье существует вероятность длительного сохранения НГД ниже базового уровня даже при умеренном ослаблении рубля», — отмечается в проекте.

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Ранее в июле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает превышение расходов, заложенных в законе о бюджете на трехлетний период. Размер превышения обсуждается, добавил он.

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