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В Ростовской области обсудили научное обеспечение агрокомплекса

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Фото: Официальный портал правительства Ростовской области
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Вопрос научного обеспечения агропромышленного комплекса Ростовской области стал ключевым на совместном заседании общественного совета и коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Первый замгубернатора Виктор Гончаров отметил, что для эффективного развития сельхозпроизводства взаимодействие с научной сферой «должно обеспечиваться на постоянной основе». «За последние три года в сельхозпроизводство было внедрено 147 научных разработок», — подчеркнул Гончаров.

По его словам, во многом благодаря рекомендациям донских ученых в области в последние годы собираются «рекордные урожаи, которые позволяют обеспечить не только продовольственную безопасность региона, но наращивать экспортный потенциал». Гончаров уточнил, что на сегодняшний день Ростовская область поставила 17 млн т сельхозпродукции почти в 100 стран.

На заседании также отметили, что в 2021 году на основе разработанного учеными документа в регионе была начата работа по созданию систем агроэкологического районирования. Цель мероприятий — обеспечить рост урожайности культурных растений, повысить плодородие почвы за счет применения удобрений, мелиорации, орошения. В бюджете области на ближайшие годы на данное направление предусмотрено 224,5 млн рублей.

Также в текущем году по решению губернатора Василия Голубева федеральным образовательным и научным учреждениям впервые выделили грант на развитие материально-технической базы селекции и семеноводства. Ежегодно на эти цели теперь предусмотрено 35 млн рублей, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Репка.

Президент компании «Агроконсалтинг» Владислав Синёв в свою очередь рассказал об использовании БПЛА для обработки посевов. «Применение беспилотников позволяет работать на полях в условиях погодных ограничений, когда нет возможности зайти с помощью техники. Они позволяют получать актуальную информацию и своевременно реагировать на малейшие угрозы урожаю», — заключил он.

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